Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Angetrunkener Fahrradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Kippenheim (ots)

Am Montagabend soll ein 55-jähriger Mountainbike-Fahrer aufgrund von Alkoholkonsum alleinbeteiligt auf dem östlichen Rad-/Wirtschaftsweg an der B3 von Lahr in Richtung Kippenheim zu Fall gekommen sein. Durch zwei andere Fahrradfahrer erhielt der Verunglückte gegen 18 Uhr erste Hilfe und die Rettungskräfte wurden alarmiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat sich der 55-Jährige nur leichte Verletzungen zugezogen. Laut eigener Aussage des Mountainbike-Fahrers sei es zu dem Vorfall ohne fremde Einwirkungen gekommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Zusätzlich wurde eine Blutentnahme im örtlichen Klinikum durchgeführt. Der Zweiradfahrer sieht nun einem Ermittlungsverfahren entgegen. /jo

