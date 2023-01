Polizei Hamburg

POL-HH: 230120-1. Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Osdorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 19.01.2023, 20:44 Uhr; Tatort: Hamburg-Osdorf, Maulwurfsstieg/Wanderweg am Ziegeleiteich

Am Donnerstagabend wurde ein 33-jähriger Mann in einer Grünanlage im Umfeld des Elbe-Einkaufszentrums in Osdorf durch eine Schusswaffe verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatten mehrere Zeugen Schüsse gehört, kurz darauf auf einem Wanderweg den Verletzten gefunden und daraufhin Polizei und Feuerwehr alarmiert.

Die Polizei zog ein Großaufgebot an Einsatzkräften zusammen und leitete umfangreiche Fahndungsmaßnmahmen ein, auch unter Beteiligung des Polizeihubschraubers. Nach den ersten Zeugenaussagen sollten drei mutmaßliche Täter in Richtung Hemmingstedter Weg geflüchtet sein. Diese konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Der Verletzte hatte eine lebensgefährliche Schussverletzung erlitten, die von den Zeugen erstversorgt worden war. Er war ansprechbar und kam unter Notarztbegleitung zur Behandlung in ein Krankenhaus. Er befindet sich, auch wegen der von den Zeugen unverzüglich eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen, inzwischen aber in einem stabilen Zustand.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Polizei geht aber davon aus, dass sich die Beteiligten kennen. Die Mordkommission (LKA 41) und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg haben noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen.

Die Täter können bislang wie folgt beschrieben werden:

Mutmaßlicher Schütze:

- männlich - etwa 25 Jahre - stämmig - dunkler Vollbart - trug eine dunkle Jacke

Begleiter 1:

- männlich - etwa 30 Jahre - weiße Jacke

Begleiter 2:

- männlich - dunkler Vollbart - dunkel bekleidet

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell