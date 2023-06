POL-OG: Baden-Baden, Oos, Fensterscheibe beschädigt, Hinweise erbeten

Kehl (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Missbrauch der Notruf Warn-App Nora. Es wurde gegen 0 Uhr mitgeteilt, dass in einer Wohnung in der Mozartstraße Gas austreten würde. Im Gebäude befände sich eine schwerbehinderte Person. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stellte sich die Meldung als falsch heraus. Dem noch zu ermittelnden Verursacher drohen neben einem Strafverfahren auch mögliche Kostenforderungen für den Einsatz der Rettungskräfte. ...

