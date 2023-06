Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, A5 - Betrunkener Lkw-Fahrer

Iffezheim (ots)

Am Montagabend soll ein Lkw-Fahrer betrunken die A5 in Fahrtrichtung Freiburg unsicher gemacht haben. Gegen 18 Uhr wurde von Zeugen die auffällige Fahrweise des Lkw-Führers der Polizei gemeldet, woraufhin die Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl den Lastwagen von der Autobahn in das Industriegebiet von Iffezheim lotste. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Zusätzlich fand im örtlichen Klinikum noch eine Blutentnahme statt. Der Fahrer sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen. /jo

