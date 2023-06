POL-OG: Offenburg - Raub auf der Straße

Friesenheim (ots) - Am Wochenende kam es zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 8:30 Uhr an einer Sporthalle in der Friedhofstraße zu einer Sachbeschädigung. Durch bislang unbekannte Steinewerfer wurden insgesamt sechs Scheiben durch Steinwürfe beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden für die Allgemeinheit von mindestens 10.000 Euro. Hinweise werden an die Ermittler des Polizeireviers Lahr unter der Rufnummer, ...

