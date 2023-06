Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Beim Diebstahl ertappt

Offenburg (ots)

Am Samstagnachmittag ist ein 30-Jähriger in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße beim Diebstahl von Parfum ertappt worden. Als der mutmaßliche Dieb außerhalb des Geschäfts von einem Zeugen angesprochen wurde, wollte er sich losreißen und flüchten. Trotz heftiger Gegenwehr und Trittversuchen des Verdächtigen ist es dem Zeugen gelungen, den 30-Jährigen auf den Boden zu bringen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. In dem mitgeführten Rucksack des Mannes konnte schließlich das mutmaßliche Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Den Mann erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.

