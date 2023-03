Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrskontrolle von Polizei und Hauptzollamt zur Überwachung des Güterverkehrs

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Oebisfelder Straße/ Allerpark Dienstag, 28.03.2023, 08 -15 Uhr

Am vergangenen Dienstag in der Zeit von 08 bis 15 Uhr führte die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt zusammen mit dem Hauptzollamt Braunschweig eine Verkehrskontrolle zur Überwachung des Güterverkehrs auf einem Parkplatz an der Oebisfelder Straße in Wolfsburg durch.

Der Fokus lag hierbei insbesondere auf der Kontrolle des Fahrpersonals sowie der mitzuführenden Dokumente und Genehmigungen. Ebenfalls wurden die Fahrzeugtechnik und die Sicherung der Ladung überprüft.

In Rahmen dieser Kontrolle wurden insgesamt 11 Fahrzeugkombinationen durch die Polizei -und Zollbeamten in Augenschein genommen. Dabei wurden neun Verstöße in Bezug auf eine unzureichende oder falsche Ladungssicherung, eine nicht intakte Fahrzeugtechnik, das nicht Vorliegen erforderlicher Genehmigungen sowie Verstöße gegen arbeitsrechtliche Bestimmungen oder Sozialvorschriften festgestellt. Die Polizeibeamten leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

