Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter entwenden Schmuck und Bargeld

Königslutter (ots)

Königslutter, Lelm, Waldstraße

27.03.2023, 12.00 Uhr bis 28.03.2023, 15.50 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Montagmittag und Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Waldstraße in Lelm ein.

Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die Einbrecher durch eine Kellertür in das Haus und durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen. Nachdem sie Schmuck und Bargeld fanden verließen sie das Haus und konnten mit dem Diebesgut unerkannt entkommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge, eventuell auch schon einige Zeit vor der Tat, bemerkt haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell