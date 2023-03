POL-WOB: Polizei führt Verkehrskontrollen durch

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Mörse, Im Dorfe 24.03.2023, 19.45 Uhr Ein unbekannter Täter brach am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Dorfe im Wolfsburger Stadtteil Mörse ein und wurde bei der Tat durch einen Zeugen gestört. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Diebesgut wurde nicht entwendet. Am Freitagabend verständigte ein Zeuge die Polizei, ...

