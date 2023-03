Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Einbruch in Einfamilenhaus - Täter wird gestört und flüchtet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Mörse, Im Dorfe

24.03.2023, 19.45 Uhr

Ein unbekannter Täter brach am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Dorfe im Wolfsburger Stadtteil Mörse ein und wurde bei der Tat durch einen Zeugen gestört. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Diebesgut wurde nicht entwendet.

Am Freitagabend verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er in dem Haus seiner Eltern einen Einbrecher auf frischer Tat entdeckt hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen, verschaffte sich der Täter über eine Balkontür Zutritt zu dem Haus und durchsuchte mehrere Räume. Zufällig betrat der Sohn der Eigentümer das Haus während ihrer Abwesenheit und traf auf den Unbekannten. Der Täter verließ daraufhin das Haus, während der Angehörige Freunde zu Hilfe holen wollte, die das Haus umstellten. Die alarmierten Polizeibeamten konnten in dem Haus keinen Einbrecher mehr feststellen.

Der Einbrecher war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er hatte dunkle Haare, einen Drei-Tage-Bart, eine normale Statur und ein südosteuropäisches Aussehen.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder verdächtige Personen geben können, werden, gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell