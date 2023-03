POL-WOB: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Königslutter (ots) - Königslutter, Lelm, Waldstraße 27.03.2023, 12.00 Uhr bis 28.03.2023, 15.50 Uhr Unbekannte Täter brachen zwischen Montagmittag und Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Waldstraße in Lelm ein. Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die Einbrecher durch eine Kellertür in das Haus und durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen. ...

