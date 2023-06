Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Trunkenheitsfahrt mit Folgen

Lahr (ots)

Am späten Freitagabend war ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer im Stadtgebiet Lahr unterwegs. Durch die auffällige Fahrweise wurde eine Polizeistreife auf ihn aufmerksam. Die Beamten kontrollierten den amtsbekannten Fahrer und stellten bei einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille fest. Des Weiteren führte er in seiner Bauchtasche ca. 30 Gramm portioniertes Haschisch mit sich. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung in Lahr wurden weitere 500 Gramm Haschisch und diverse verbotene Gegenstände aufgefunden und von der Polizei sichergestellt. Der Mann wurde festgenommen und in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Offenburg verbracht. Am Samstagmorgen wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg dem Haftrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl gegen den Beschuldigten, der anschließend in die JVA Offenburg eingeliefert wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell