Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Moos - Versuchter Raubüberfall, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben nach einem versuchten Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft in der Mooser Straße am Montagmittag Ermittlungen wegen versuchtem schweren Raub eingeleitet. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll ein noch Unbekannter kurz vor 12 Uhr das Geschäft betreten und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Es kam zu keiner Geldübergabe. Der etwa 180 Zentimeter große Heranwachsende im Alter zwischen 16 und 20 Jahren soll im Anschluss in Richtung Kirche Moos geflüchtet sein. Er soll einen schwarzen Jogging und eine schwarze Umhängetasche getragen haben. Der Unbekannte soll schwarze Haare und dunkler Teint gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittler unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 zu melden.

