Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Langes Fastnachtswochenende 16.02.2023 - 22.02.2023

Remagen (ots)

Insgesamt verlief das Fastnachtswochenende relativ ruhig. Insbesondere das Verkehrsunfallgeschehen war mit nur einem in Zusammenhang mit Fastnacht stehenden Verkehrsunfall sehr überschaubar.

Neben dem erwähnten Unfall wurden im Zuständigkeitsbereich der PI Remagen mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung und Diebstahl aufgenommen. In den Fällen der Körperverletzungen blieb es zum Glück bei leichten Verletzungen.

Daneben wurden andere Polizeidienststellen und der Rettungsdienst bei deren Einsätzen unterstützt. In mehreren Fällen rückten die Polizei wegen Ruhestörungen durch überlaute Musik aus.

VU-Flucht in Sinzig

Am 17.02.2023, gegen 20.30 h, wurde eine Unfallflucht in Sinzig gemeldet. Dabei wurde ein parkendes Fahrzeug angefahren. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 300 Euro. Als Unfallverursacherin wurde eine Frau ermittelt, die bei Antreffen deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis wurde ihr vorläufig entzogen.

Angebliche Schlägerei in Oedingen

Am 17.02.2023, gegen 16.40 h, wurde der Polizei eine angebliche Schlägerei auf dem Kirchplatz in Oedingen gemeldet. Die Polizei, die mit drei Streifenwagen anrückte, konnte vor Ort allerdings keine Schlägerei feststellen. Es machte auch niemand auf sich aufmerksam, so dass die Örtlichkeit unverrichteter Dinge wieder verlassen wurde.

Am 17.02.2023, gegen 22.50 h, wurde dann erneut ein Einsatz an gleicher Örtlichkeit gemeldet. Es wurde eine Person gemeldet, die nach einem Flaschenwurf am Boden liegen und verletzt sein soll. Angetroffen wurden zwei Personengruppen, die untereinander eine Auseinandersetzung hatten, wobei die Beteiligten vor Ort keinerlei Interesse an einer polizeilichen Sachverhaltsaufnahme hatten, allerdings konnten zwei leichtverletzte Personen festgestellt werden. Letztlich wurden zwei Beschuldigte ermittelt, die ihren Wohnsitz in Bonn haben. Ihnen wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Diebstahl von Getränken und Hausfriedensbruch auf Fastnachtsveranstaltung in Niederzissen Am 20.02.2023, in der Zeit von ca. 18.00 h - 23.50 h, kam es auf einer Fastnachtsveranstaltung in Niederzissen zu mehreren Diebstählen von Getränken aus einem Kühlwagen. Als Tatverdächtige wurde eine 20-Jährige ermittelt, die bereits im Vorfeld ein Hausverbot bekommen hatte und sich trotzdem widerrechtlich an den Getränken bediente und die Veranstaltung nicht verlassen wollte. Erst die hinzugerufene Polizei setzte ihrer Feierlaune durch das Aussprechen eines Platzverweises ein Ende.

Unbeabsichtigte Körperverletzung auf Feier in Bad Bodendorf am 17.02.2023, ca. 23.45 h Im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen bekam eine unbeteiligte 21-jährige Frau von hinten einen Faustschlag ab, der sie zu Boden streckte. Sie wurde nur leicht verletzt. Bei einer der beiden in die Auseinandersetzung verwickelten Personen handelte es sich um den Freund der Geschädigten. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen ist unklar, ob ihr der Schlag von ihrem eigenen Freund, der seinen Gegner verfehlte, beigebracht wurde, oder ob der Gegner des Freundes diesen verfehlte und sie unabsichtlich traf. Die bisherigen Zeugenangaben gehen hier auseinander, so dass weitere Vernehmungen notwendig sind.

Angebliche Bedrohung mit Messer auf Fastnachtsfeier in Bad Bodendorf Am 18.02.2023, gegen 01.00 h, meldet sich der Geschädigte und gibt an, dass seine Freunde soeben von einer unbekannten Person mit einem Messer bedroht worden seien. Der Täter kann vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Die Hintergründe der Bedrohung waren wohl verbale Streitigkeiten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Umzüge

In Zusammenhang mit den Umzügen wurden für das Dienstgebiet der PI Remagen keine Ereignisse gemeldet.

Fazit

In vielen Fällen standen die Akteure deutlich unter Alkoholeinfluss. Insgesamt verlief das lange närrische Wochenende jedoch, trotz vieler feiernder Karnevalisten, aus polizeilicher Sicht relativ ruhig ab.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell