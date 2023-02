POL-PDMY: Brand eines Büro-Raumes Hotel Vier Jahreszeiten

Polch (ots) - Am frühen Morgen des 19.02.2023 gegen 02:50 Uhr ließen sich zwei bislang unbekannte männliche Personen von einem Taxi aus der Ortslage Kottenheim nach Polch fahren. Die Fahrt endete in der Ortslage Polch an der K33 in Fahrtrichtung Mertloch in Höhe eines Fußweges zum Lindenweg. Die beiden Personen verließen das Taxi und flüchteten unmittelbar in Richtung Lindenweg ohne die Kosten der Taxifahrt zu ...

