Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Münsterstraße sind am späten Samstagabend (26. November) zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 21:50 Uhr war der 65-jährige Fahrer eines Linienbusses aus Hamm auf dem dortigen Sonderfahrstreifen in Richtung stadteinwärts unterwegs. In Höhe des Hauses Nummer 5 kam es zum Zusammenstoß mit dem Volkswagen eines 29-Jährigen aus Gelsenkirchen. Dieser hatte zuvor den rechten Fahrstreifen der Münsterstraße in gleicher Fahrtrichtung befahren und dazu angesetzt, nach rechts auf die Busspur abzubiegen. Der Fahrer des Golfs sowie seine 41-jährige Beifahrerin aus Bielefeld wurden in Hammer Krankenhäuser eingeliefert, von wo sie nach ambulanter Versorgung entlassen werden konnten. Der am Unfall beteiligte Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 30000 Euro geschätzt. (es)

