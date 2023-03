POL-EU: Kabelbrand im Stromkasten

Weilerswist (ots) - Am Mittwoch (8. März) ereignete sich um 21.21 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Landstraße 163n, bei dem ein 20-Jähriger aus Weilerswist verletzt wurde. Der Mann fuhr mit einem Kleinkraftrad die Landstraße aus Richtung Friesheim kommend in Fahrtrichtung der Trierer Straße. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Grünstreifen, wo er sich verletzte. Der ...

mehr