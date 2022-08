Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Quad-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Enzkreis (ots)

Schwer Verletzt hat sich ein 29-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Illingen. Der Mann war mit seinem Quad gegen 14:20 Uhr auf der Mühlackerstraße in Richtung Bundesstraße 10 unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er, auf Höhe der Mörikestraße, nach links in den Gegenverkehr und prallte gegen einen entgegenkommenden Lkw. Er wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Simone Unger, Pressestelle

