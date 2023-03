POL-EU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Euskirchen (ots) - Am Mittwoch (8. März) stürzte um 9.20 Uhr ein 23-jähriger Mann auf einem Baustellengelände in der Procter-und-Gamble-Straße in die Tiefe und verletzte sich lebensgefährlich. Der Mann arbeitete als Berufskletterer auf einem Rohbau einer Hochregallagerhalle in einer Höhe von 25 Metern. Nach ersten Ermittlungen stürzte der Mann ohne Fremdeinwirkung in die Tiefe und verletzte sich hierbei ...

mehr