POL-EU: Arbeitsunfall auf Baustelle

Zülpich (ots) - Unbekannte Männer entwendeten in der Heimbacher Straße am 7. März zwischen 11 und 18 Uhr Schmuck und Bargeld von einer 76- Jährigen aus Zülpich. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Männer über die unverschlossene Wohnungseingangstür in das Einfamilienhaus. Insgesamt wurden mehrere hundert Euro entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

