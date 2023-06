Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Verkehrsunfall mit Motorrad

Kappel-Grafenhausen (ots)

Am Montagnachmittag gegen 14 Uhr kam es in Grafenhausen im Bereich einer Tankstelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer.

Der Autofahrer soll vom Tankstellenareal auf die Hauptstraße in Richtung Autobahn abgebogen sein und hierbei vermutlich einen aus Grafenhausen herannahenden Motorradfahrer übersehen haben. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem vermutlich das Auto das Mototorrad an der Seite touchierte und es so zu Fall brachte. Der Motorradfahrer wurde am Knöchel verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 8.500 Euro

/vo

