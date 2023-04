Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unfall zwischen Fahrradfahrer und PKW-Lenkerin

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (06.04.2023) ereignete sich gegen 08.30 Uhr in der Stuttgarter Straße in Schwieberdingen ein Unfall zwischen einem 23 Jahre alten Radfahrer und einer 24-jährigen Audi-Fahrerin. Beide befuhren die Stuttgarter Straße ortseinwärts. Die Audi-Lenkerin befand sich zunächst hinter dem Fahrradfahrer. Als sie zum Überholen ansetzte, schwenkte der 23-Jährige nach links, vermutlich um auf die andere Straßenseite zu gelangen. In der Folge wurde er von dem PKW erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen. Der verletzte Mann musste im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell