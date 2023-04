Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Dreiste Trickbetrügerin unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (04.04.2023) wurde ein 86 Jahre alter Mann Opfer einer dreisten Trickdiebin. Der Senior befand sich gegen 15.00 Uhr vor einer Bankfiliale in der Panoramastraße in Bietigheim-Bissingen, als eine junge Frau auf ihn zukam und ihn um eine Spende für Gehörlose bat. Der Senior gab ihr daraufhin fünf Euro, ging in die Bank hinein und fuhr anschließend mit seinem Pkw nach Hause in das Wohngebiet "Bruchwald". Dort angekommen, stand plötzlich dieselbe Frau neben seinem Fahrzeug. Die Unbekannte gab ihm zu verstehen, dass sie Scheingeld und kein Münzgeld als Spende haben wolle. Als der 86-Jährige seinen Geldbeutel zur Hand nahm, um das Geld zu wechseln, lenkte die Diebin ihn geschickt ab, indem sie ihren Kugelschreiber fallen ließ. In diesem günstigen Moment griff sie in dem Geldbeutel nach dem kurz zuvor bei der Bank abgehoben Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrags und rannte davon. Bei der Täterin handelte es sich um eine schlanke, rund 170 cm große und etwa 30 Jahre alte Frau. Sie hatte schwarze Haare und trug einen schwarzen Mantel sowie weiße Sneakers. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

