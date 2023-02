Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unberechtigt im Restaurant

Jena (ots)

Unbekannte waren widerrechtlich in einem Restaurant in der Grietgasse zugegen. Jedoch wollten diese mitnichten speisen, sondern sie waren rein auf Bargeld aus. Vermutlich mit dem vor zwei Tagen entwendeten Originalschlüssel verschafften sich der oder Die Täter Zutritt zum Innenraum. Hier durchsuchten diese mehrere Schubladen und verließen das Objekt im Anschluss mit ca. 130,- Euro Bargeld. Spuren welche auf ein gewaltsames Eindringen hindeuten würde, waren nicht feststellbar, was die These mit dem Schlüssel bekräftigte. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

