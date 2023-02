Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Jena (ots)

Als ein 13-Jähriger am Mittwochnachmittag zu Fuß auf der Stauffenbergstraße unterwegs war, wurde er unvermittelt durch eine unbekannte Person, welche ein gelbes Basecap getragen haben soll, in ein Gebüsch gestoßen und im Anschluss in den Bauch geschlagen. Im Anschluss entfernte sich die Person unerkannt. Der 13-Jährige wurde leicht verletzt und auf eigenen Wunsch an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei Jena unter 03641 - 810.

