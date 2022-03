POL-MS: Beim Tanken Handy aus Pkw gestohlen - Polizisten nehmen 18-Jährigen fest

Münster (ots) - Unbekannte Täter haben am Mittwoch (23.3., 11 bis 16:35 Uhr) an der Mindener Straße 16 Pkw beschädigt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Die Autos waren am südlichen Fahrbahnrand parallel zur Fahrbahn geparkt und wurden an der zur Straße zugewandten Seite zerkratzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen. Kontakt für Medienvertreter: Polizei Münster Pressestelle ...

