POL-OG: Hohberg B3 - Betrunkener Radfahrer

Lahr (ots) - Zu einem Unfall mit sechs Verletzten kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1 Uhr auf der B415 in Höhe Langenwinkel. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen fuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer von der Raiffeisenstraße auf die B415 in Richtung Allmannsweier. Kurz nach der Auffahrt wendete er seinen Pkw, um wieder in Richtung Lahr zu fahren und kollidierte hierbei mit dem stadtauswärts fahrenden ...

mehr