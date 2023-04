Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch (05.04.2023) 18:00 Uhr und Donnerstag (06.04.2023) 07:00 Uhr in ein Schulgebäude in der Straße "Längenholz" in Herrenberg ein. Mit einem Stein warfen die Täter eine Fensterscheibe im Erdgeschoss ein und verschafften sich mutmaßlich so Zutritt zum Gebäude. Im Lehrerzimmer der Schule wurden sämtliche Schränke und Fächer durchsucht. Ob hierbei etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Anschließend flüchteten die Täter über ein weiteres Fenster unerkannt. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

