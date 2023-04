Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Die neue Leitung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ist komplett

Ludwigsburg (ots)

Seit Mitte März ist die neue Leitung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg mit Polizeivizepräsident Thomas Lüdecke komplett.

Wie auch schon sein Vorgänger Frank Spitzmüller lernte der ehemalige Leiter der Schutzpolizeidirektion beim Polizeipräsidium Heilbronn, der auf 39 Dienstjahre zurückblicken kann, seinen Beruf von der Pike auf.

1984 begann Thomas Lüdecke nach seinem Abitur die Ausbildung im mittleren Dienst bei der Landespolizei Hessen, um direkt nach dem erfolgreichen Abschluss zum Polizeirevier Winnenden in sein Heimatbundesland Baden-Württemberg zu wechseln. Von dort aus folgte 1990 das Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und somit der Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Bereits neun Jahre später schloss Thomas Lüdecke erfolgreich das Studium zum höheren Polizeivollzugsdienst ab und bekleidete seitdem zahlreiche Führungspositionen in unterschiedlichen Bereichen der Landespolizei Baden-Württemberg. So führte ihn sein Weg beispielsweise in die damalige 3. Bereitschaftspolizeiabteilung in Biberach an der Riß, wo er zunächst Leiter der Polizeischule und anschließend bis 2002 Leiter der Einsatzabteilung sowie stellvertretender Leiter der gesamten Abteilung war. Es folgten unter anderem die Leitungen der Polizeireviere Heilbronn und Öhringen, die Leitung des Führungs- und Einsatzstabes bei der damaligen Polizeidirektion Tauberbischofsheim sowie schließlich, bis zum Wechsel zum Polizeipräsidium Ludwigsburg, die Leitung der Schutzpolizeidirektion beim Polizeipräsidium Heilbronn.

"Da ich stets dem Grundgedanken gefolgt bin, ein breites Erfahrungswissen in möglichst unterschiedlichen Bereichen der Landespolizei zu erlangen, freue ich mich umso mehr, nun die Stelle des Polizeivizepräsidenten und des Leiters des Führungs- und Einsatzstabes beim Polizeipräsidium Ludwigsburg bekleiden zu dürfen.", so Thomas Lüdecke.

Mit Polizeipräsident Thomas Wild und Polizeivizepräsident Thomas Lüdecke steht nun ein Team an der Spitze des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, das ein beachtliches Erfahrungswissen aus vielen Berufsjahren mitbringt.

