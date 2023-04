POL-LB: Herrenberg: Zeugen zu Unfallflucht in der Zenthofenstraße gesucht

Ludwigsburg (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr Steinheim an der Murr rückte am Donnerstag (06.04.2023) kurz vor 02.00 Uhr in die Schulstraße in Steinheim an der Murr aus, da es im Bereich zweier Schulen zu Bränden gekommen war. Ein noch unbekannter Täter zündete die Inhalte von insgesamt neun metallenen Abfallbehältnissen sowie eine Kunststoffplane, die an einem Bauzaun angebracht war, an. Bis zum Eintreffen der ...

