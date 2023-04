Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Pkw durchbricht Zaun und Hecke

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag (05.04.2023) gegen 16.05 Uhr im Bereich der Einmündung Heinkelstraße und Maybachstraße in Kornwestheim ereignete. Ein 42 Jahre alter VW-Lenker wollte von einer Firmeneinfahrt in der Heinkelstraße auf die Fahrbahn einfahren, als er mutmaßlich einen in Richtung Kornwestheim fahrenden 60 Jahre alten Smart-Lenker übersah und diesen seitlich erfasste. Vermutlich, da der 42-Jährige jedoch weiterhin Gas gab, überquerte er in der Folge die Heinkelstraße, fuhr über den angrenzenden Gehweg und durchbrach einen Zaun eines angrenzenden Firmengeländes. Im weiteren Verlauf fuhr der VW durch eine Hecke und kam schließlich an einem Baum zum Stehen. Der 60-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unterstützung bei den Bergungsarbeiten war die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell