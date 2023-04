Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Heckenbrand in der Grabenstraße

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Heckenbrand kam es am Mittwoch (05.04.2023) gegen 15:55 Uhr in der Grabenstraße in Gärtingen. Beim Vernichten von Unkraut, unter dem Einsatz eines Bunsenbrenners, geriet eine Thujacke auf einer Länge von rund zwei Metern in Brand. Durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Gärtringen, die mit einem Fahrzeug und sieben Wehrkäften ausrückte, sowie dem Eigentümer konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht näher beziffert werden, verletzt wurde niemand.

