Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Brand eines Wohnhauses

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (05.04.2023) kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Brand eines Wohnhauses im Landhausweg in Weil im Schönbuch. Aufgrund von Schweißarbeiten kam es beim Abdichten von Bitumenbahnen im Bereich des Flachdachs des Wohnhauses zu einem Funkenflug. Diese Funken setzten mutmaßlich eine Hornissenwabe unter dem Dach in Brand, der auch eine Holzdachlatte in Mitleidenschaft zog. Die Freiwillige Feuerwehr Weil im Schönbuch rückte mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften aus und löschte das Feuer. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

