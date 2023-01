Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ausschreibung zur Videoclip-Challenge des Vereins Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar e.V. für Kinder und Jugendliche aller Schulen, Vereine oder anderer Einrichtungen und Institutionen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Preisgelder in Höhe von 500.- bis 3.000,- Euro warten auf die Gewinner und Gewinnerinnen. Solidarität, Toleranz und Menschlichkeit - Nur Schlagwörter oder gibt es sie tatsächlich? So heißt der Titel der Videoclip-Challenge, welche wir, der Verein Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar e.V., ausschreiben. Die Ausschreibung richtet sich an alle Kinder und Jugendliche aller Schulen, Vereine oder andere Einrichtungen und Institutionen im Rhein-Neckar-Kreis. Da die Pandemie in den letzten Jahren viele Aktivitäten nicht zugelassen hat, konnten wenig oder gar keine Feste gefeiert, Turniere organisiert oder andere Aktionen geplant werden, um Gelder für gemeinsame Vorhaben zu sammeln. Um respektvoll und gewaltfrei miteinander umzugehen, Vorurteile abzubauen, Freundschaften neu zu knüpfen, zu festigen und zu pflegen, braucht es aber auch diese gemeinsamen Erlebnisse. Wir wollen Euer Vorhaben möglich machen und unterstützen. Deshalb rufen wir eine Videoclip-Challenge aus, der Trailer hierzu ist unter https://youtu.be/_-fUX8kKzME abrufbar.

Nähere Infos sind der Homepage des Vereins www.praevention-rhein-neckar.de zu entnehmen. Einsendeschluss ist der 21. April 2023. Die Preisverleihung, zu der alle Bewerber und Bewerberinnen eingeladen werden, findet am Dienstag, 13. Juni 2023, im Rahmen des weltweit größten Jahreskongress zur Gewalt- und Kriminalprävention statt, dem 28. Deutschen Präventionstag in Mannheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell