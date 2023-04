Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: weiterer Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch 22.30 Uhr und Donnerstag 08.30 Uhr (05./06.04.2023) suchten noch unbekannte Täter eine Gaststätte in der Eberdinger Straße in Hemmingen heim. Die Unbekannten schlugen ein Fenster ein und konnten sich so Zutritt ins Innere verschaffen. Im Thekenbereich durchsuchten sie einen Schrank und stahlen Bargeld in noch nicht bezifferbarer Höhe. Des Weiteren durchsuchten sie auch nahezu alle anderen Räume der Gaststätte. Um in einen verschlossenen Büroraum zu gelangen, zertrümmerten sie von außen ein weiteres Fenster. Ob aus dem Büro ebenfalls etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Auch die Höhe des hinterlassenen Sachschadens ist noch unbekannt. Ein Zusammenhang zu einem weiteren Gaststätteneinbruch in der Hauptstraße in Hemmingen (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5481311) ist nicht ausgeschlossen. Der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150 383753-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen sich zu melden.

