Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 24.03.-26.03.2023

Wilhelmshaven

Varel-

Verkehrskontrollen im Bereich Varel

Am Freitag, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr, wurden im Rahmen von Verkehrskontrollen u.a. drei Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert. Bei den Kontrollen wurde festgestellt, dass bei den genutzten Fahrzeugen der Versicherungsschutz Ende Februar abgelaufen war. Allen drei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und Verfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Varel

Einbrüche in Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Stadtgebiet Varel (Oldenburger Straße/Kaffeehauskreisel, Steinbrückenweg) und dem Ortsteil Obenstrohe (Engenweg) zu insgesamt drei Einbrüchen in Pkw. In allen Fällen wurde eine Fallscheibe eingeschlagen und das Fahrzeuginnere durchsucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde in zwei Fällen kein Diebesgut erlangt. Aus dem Pkw in Obenstrohe wurde eine Tasche entwendet, die zu einem späteren Zeitpunkt an der Oberschule in Obenstrohe aufgefunden wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Zetel/Neuenburg

Alkoholisierter 31-jähriger verursacht einen Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 03:25 Uhr, befährt ein 31-jähriger aus Ostfriesland mit seinem Pkw die Zeteler Straße. Dabei kommt er nach links von seinem Fahrstreifen ab, prallt gegen ein Verkehrsschild und einen Baum auf einer Verkehrsinsel. Der Pkw kommt nach dem Zusammenprall auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrzeugführer erleidet leichte Verletzungen. Während der Verkehrsunfallaufnahme wird festgestellt, dass der 31-jährige deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein vor Ort durchgeführter Test ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 1,24 Promille. Eine Blutprobe wird angeordnet und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

