Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstähle auf Wochenmarkt am Rathausplatz +++ Dritter Fall wird bekannt +++

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits am 15.03.23 berichtet, kam es in jüngster Vergangenheit zu Diebstählen auf dem Wochenmarkt am Rathaus: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5464499 Nun ist ein dritter Fall bekannt geworden, welcher sich bereits am Samstag, 04.03.23 ereignet haben soll. Auch in diesem Fall wurde die Geldkassette nebst Inhalt eines Markthändlers entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

