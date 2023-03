Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Gewaltandrohung Schule Ahrensburg - Folgemeldung

Ratzeburg (ots)

03. März 2023 | Kreis Stormarn - 02.03.2023 - Ahrensburg

Am Donnerstag (02.03.2023) kam es zu einer erneuten Schmiererei mit Gewaltandrohung an der Heimgartenschule in Ahrensburg, in dessen Folge der heutige Schulbetrieb im Distanzlernen erfolgte.

Damit der Schulbetrieb in der nächsten Woche regulär wieder aufgenommen werden kann wurde mit Einsatzkräften und Diensthunden der Bundespolizei, der Landespolizei Mecklenburg/ Vorpommern, der Landespolizei Schleswig-Holstein heute in der Zeit von 13:00 Uhr bis 19:35 Uhr das Schulgelände sowie die Schulgebäude der Gemeinschaftsschule "Am Heimgarten" und des Eric-Kandel- Gymnasiums durchsucht. Bei der Durchsuchung wurden keine gefährlichen Gegenstände gefunden. Insgesamt waren heute mehr als 50 Polizeibeamte im Einsatz.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ahrensburg laufen weiterhin auf Hochtouren. Wir möchten deutlich darstellen, dass Drohungen mit Gewalt strafbar sind und die Täter auch mit zivilrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell