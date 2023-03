Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Person verletzt - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

02. März 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 25.02.2023 - Sandesneben

Am Samstagabend (25. Februar 2023) verletzte sich eine Frau in Sandesneben als sie über ein Hindernis auf dem Gehweg zwischen Makenhorst und Erlengrund stürzte.

Unbekannte Personen hatten in der Zeit von Freitag bis Samstagabend drei Betonfüße von Bauzäunen mitten auf den Gehweg gestellt. Diese lagen am Freitag noch zusammen mit den Bauzäunen am Wegesrand. Gegen 19:20 Uhr ging eine 65-jährige Frau den Gehweg entlang und übersah hierbei das in der Dunkelheit kaum erkennbare Hindernis. Sie stürzte, verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen und ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Verdachts der Körperverletzung. Wer hat in der Zeit von Freitag bis Samstagabend verdächtige Personen im Bereich Makenhorst und Erlengrund beobachtet oder kann Angaben zu den Verursachern machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Sandesneben unter der Telefonnummer: 04536/ 213 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell