POL-RZ: Drogen beschlagnahmt

Ratzeburg (ots) - 02. März 2023 | Kreis Stormarn - 01.03.2023 - BAB1/ Reinfeld Letzte Nacht (02.03.2023) kam es auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg im Bereich der Travebrücke zu einem Verkehrsunfall. Ein angemeldeter Schwertransport befuhr gegen 23:30 Uhr mit seinen Begleitfahrzeugen die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Aufgrund des Gewichts war für den Transport eine Alleinfahrt in Schritttempo über die ...

mehr