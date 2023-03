POL-RZ: Gewaltandrohung Schule Ahrensburg

Ratzeburg (ots) - 02. März 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 25.02.2023 - Sandesneben Am Samstagabend (25. Februar 2023) verletzte sich eine Frau in Sandesneben als sie über ein Hindernis auf dem Gehweg zwischen Makenhorst und Erlengrund stürzte. Unbekannte Personen hatten in der Zeit von Freitag bis Samstagabend drei Betonfüße von Bauzäunen mitten auf den Gehweg gestellt. Diese lagen am Freitag noch zusammen mit ...

mehr