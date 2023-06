Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Drei Betrugsversuche mit wenig bekannter Masche.

Lippe (ots)

Die Polizei warnt vor einer wenig bekannten Form des Telefonbetrugs. In den letzten sechs Wochen wurden bereits drei Betrugsversuche mit derselben Masche bekannt. Bei dieser gibt sich der Täter als Mitarbeiter der Volksbank oder einer anderen örtlichen Regionalbank aus und fordert von älteren Menschen die Debitkarte samt Pin und kürzlich abgeholtes Bargeld. Anschließend kündigt er an, dass ein weiterer Mitarbeiter die Gegenstände in Empfang nehmen wird.

In einem Fall vom 26.05.2023 übergab gegen 13:30 Uhr eine 79-jährige Frau in der Stiftstraße die Karte samt Code und Bargeld an einen ca. 25 Jahre alten Mann mit dunkelblondem Haar. Fall Sie in diesem Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, nimmt das Kriminalkommissariat 6 Ihre Hinweise unter der Telefonnummer 05261 9330 entgegen.

Allgemein gilt: Bitte geben Sie keine persönlichen Informationen an unbekannte Anrufer weiter. Legen Sie auf und erkundigen Sie sich persönlich bei Ihrer Bank. Wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten, informieren Sie sofort die Polizei (Notrufnummer 110). Wenn Sie bereits Opfer geworden sind, erstatten Sie bitte Anzeige. Bei Fragen helfen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz gerne weiter / Telefon: 05231 6090

