Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 14.03.2023, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr, den auf einem Parkplatz an der Altenberger Straße in Havixbeck geparkten braunen Toyota einer 64-jährigen Havixbeckerin und flüchtete. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

mehr