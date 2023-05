Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Sättel aus Reitstall gestohlen - Kripo bittet um Hinweise

Niederkrüchten (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, möglicherweise zwischen 03.00 und 06.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Reitstall auf der Erkelenzer Straße in Niederkrüchten. So wie es derzeit aussieht, stahlen die Täter vier Springsättel im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise auf den oder die Täter oder auf verdächtige Fahrzeuge bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (403)

