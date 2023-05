Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kampf gegen Betrugsmaschen - Team der Kriminalprävention entwirft Plakate für Arztpraxen

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Kreis Viersen (ots)

Die Betrugsmaschen werden immer vielfältiger und dreister. Neben den Schockanrufen kommt es vermehrt auch zu WhatsApp Nachrichten, in denen sich die Betrüger als Sohn, Tochter, Enkelin oder Enkel ausgeben.

Das Team der Kriminalprävention Viersen warnt die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Viersen bei jeder Gelegenheit vor diesen Maschen. Neben regelmäßigen Informationsveranstaltungen zu diesen Betrugsmaschen suchen die Kolleginnen und Kollegen immer wieder nach neuen Möglichkeiten Menschen im gesamten Kreisgebiet über solche Betrugsformen zu sensibilisieren und Verhaltenstipps mit an die Hand zu geben.

Aus diesem Grund entwarfen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalprävention der Polizei Viersen ein Plakat, welches in den Wartebereichen der Arztpraxen im gesamten Kreis Viersen aufgehängt werden sollte. Neben kurzen und prägnanten Kernbotschaften bezüglich der Betrugsmaschen befindet sich ein QR-Code, der weiter über diesen Themenbereich informiert. In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und der kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein informierten sie 133 Arztpraxen über die Plakataktion. Die Idee wurde sehr gut angenommen. Die Beamten des Bezirksdienstes der Polizei Viersen verteilten anschließend die zahlreichen Plakate an die kreisweiten Hausärzte, Orthopäden, Internisten und Augenärzte.

Das Ziel ist klar: Die Menschen im Kreis Viersen vor diesen Betrugsmaschen zu schützen. Beenden Sie Chats und Telefonate sofort, sollten Sie nach Geld gefragt werden, auch wenn es sich um vermeintliche Familienangehörige handelt. Berücksichtigen Sie diese und alle weiteren Hinweise der Polizei und Sie sind gut gewappnet, sollten auch Sie Opfer eines solchen Betrugsversuches werden.

Nützliche Hinweise und Präventionstipps finden Sie auch auf unserer Homepage: https://viersen.polizei.nrw/artikel/kriminalpraevention-viersen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell