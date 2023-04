Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch

Weimar (ots)

Am 11.04.23 gg. 07.00 Uhr wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in ein Gymnasium in Bad Berka eingebrochen sind. Sie richteten erheblichen Sachschaden an und brachen in der weiteren Folge einen Getränkeautomaten auf. Hieraus entwendeten sie ca. 200-300 EUR Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 EUR. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell