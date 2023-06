Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Sachstand nach Einbruch in Oldenburger Juweliergeschäft +++

Oldenburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Oldenburger Juweliergeschäft konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen, dieser wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.

Am Donnerstag, den 15.06.2023, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Blitzeinbruch in ein Juweliergeschäft in Oldenburg. (siehe Pressemeldung der Polizei vom 15.06.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5534530)

Durch Fahndungsmaßnahmen konnte unmittelbar nach der Tat ein 43-jähriger Mann vorläufig festgenommen werden. Der in Bremen wohnende Tatverdächtige wurde am Freitag einem Richter des Amtsgerichtes Oldenburg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Haftbefehl gegen den 43-Jährigen.

Die Polizei Oldenburg ist weiterhin auf der Suche nach den drei flüchtigen Tätern, die gemeinsam mit dem 43-Jährigem den Einbruch begangen haben dürften. Die Auswertung der Zeugenaussagen und der Spuren diesbezüglich dauert noch kann.

