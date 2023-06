Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Werkzeug

Speyer (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten bislang unbekannter Täter zwischen 23:00 Uhr und 00:00 Uhr in eine Werkstatt in der Franz-Kirrmeier-Straße. Hier entwendeten sie zwei Bohrmaschinen und öffneten mehrere Werkzeugschränke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 300EUR Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges im Bereich der Franz-Kirrmeier-Straße wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06232 / 137 - 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

