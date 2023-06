Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schulwegüberwachung

Speyer (ots)

Beamte der Polizei Speyer überwachten am Mittwoch von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr den Schulweg der Siedlungsschule und am Donnerstagmorgen das Doppelgymnasium. An beiden Tagen verhielten sich die Verkehrsteilnehmenden vorbildlich. Es mussten keinerlei verkehrsrechtlichen Verstöße geahndet werden. Dennoch wurden einige verkehrserzieherische Gespräche mit Schülern geführt

