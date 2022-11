POL-NB: Fünf Laubeneinbrüche in Neubrandenburg

Neustrelitz (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in Neustrelitz in der Zeit vom 14.11.2022, 21:00 Uhr bis 15.11.2022, 05:00 Uhr einen Pkw des Herstellers Mercedes. Nach derzeitigem Kenntnisstand stand das Fahrzeug zur Tatzeit geparkt auf einem Grundstück in der Kranichstraße in 17235 Neustrelitz. Dabei handelt es sich um einen blauen Mercedes-Benz des Baujahres1995, an dem die amtlichen Kennzeichen NZ-EB500 ...

